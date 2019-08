Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULL’A1: SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE, IN DIREZIONE NAPOLI, AL KM 552+500, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI GUIDONIA; SI SONO FORMATE CODE PER 1 KM.

SULL’A24 ROMA-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI ROVIANO VERSO TERAMO.

QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI.

ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI, LUNGOMARE REPUBBLICA, VIA MATTEOTTI E VIA DOMIZIANA.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NELLA STAZIONE ROMA TERMINI. RITARDI FINO A 30 MINUTI.

INFINE SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

