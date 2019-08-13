RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30

di - 13 Agosto 2019 - 15:30

Più informazioni su


VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CECCANO IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI
AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI
A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral

Più informazioni su