Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CECCANO IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI
AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI
A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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