Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CECCANO IN DIREZIONE ROMA

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI

AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI

A RONCIGLIONE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

