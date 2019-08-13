Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A RONCIGLIONE RALLENTAMENTI SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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