Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI

IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA PACE TRA VIA DEL FARO E VIA ALDOBRANDINI NEI DUE SENSI

SUL LITORALE PONTINO SI RALLENTA TRA LIDO DI CAPO PORTIERE E BORGO GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE FLACCA SI STA IN CODA A GAETA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMAMENDO SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE FORMIA

INFINE PERCORRENDO VIA APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FORMIA, ITRI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral