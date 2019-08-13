Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA PACE TRA VIA DEL FARO E VIA ALDOBRANDINI NEI DUE SENSI
SUL LITORALE PONTINO SI RALLENTA TRA LIDO DI CAPO PORTIERE E BORGO GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE FLACCA SI STA IN CODA A GAETA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE FORMIA
INFINE PERCORRENDO VIA APPIA SUD SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FORMIA, ITRI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI
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