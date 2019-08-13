Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
PERCORRENDO VIA AURELIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA,
RIMANENDO IN VIA AURELIA SEMPRE VERSO ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A MARINA DI CERVETERI TRA VIALE CAMPO DI MARE E VIA FONTANA MORELLA,
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI
MENTRE SUL LITORALE PONTINO SI RALLENTA TRA LIDO DI CAPO PORTIERE E BORGO GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO A PORTO BADINO TRA LA STRADA PROVINCIALE BADINO E TERRACINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA STRADA REGIONALE FLACCA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE APPIA
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