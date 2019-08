Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,

PERCORRENDO VIA AURELIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE ROMA,

A MACCARESE TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE ROSPIGLIOSI, VIALE MARIA E VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO IN DIREZIONE AURELIA

PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA

SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA MARINA DI ARDEA E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA TRA BORGO SANTA RITA E PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA

