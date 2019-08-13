Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO,
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SUL LITORALE ROMANO TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO SI RALLENTA IN VIALE MENCACCI ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLINI NEI DUE SENSI
PERCORRENDO LA VIA PONTINA A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA BADINO E VIA TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA SUD DI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FORMIA ITRI E FONDI NEI DUE SENSI
INFINE SULLA STRADA REGIONALE FLACCA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA GAETA E FORMIA IN DIREZIONE APPIA
DA CLAUDIO VELOCCIA ‘ E TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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