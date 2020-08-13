Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STRADA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A RIANO ALL’ALTEZZA DELLA PROVINCIALE RIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE CIRCEO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA COLONNA E MONTECOMPATRI PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO SA IMPIANTO SEMAFORICO
INFINE A VELLETRI PER LAVORI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CINQUE ARCHI TRA VIA SANTA MARIA DELL’ORTO E LA STATALE APPIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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