Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 10:30

di - 13 Agosto 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 STRADA CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI ARANOVA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    RIMANENDO IN VIA AURELIA SEMPRE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRAFFICO RALLENTATO TRA TORRIMIPIETRA E PALIDORO
    PERCORRENDO VIA FLAMINIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE RIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO
    IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E CORSO ITALIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA CASILINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA MONTECOMPATRI E COLONNA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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