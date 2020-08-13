Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 20:30

di - 13 Agosto 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FLAVIA DONDOLINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE. NON SI REGISTRANO AL MOMENTO CRITICITA’
    PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI SEGNALANO, INFATTI, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI
    SEMPRE NEI DUE SENSI, CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO
    CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
    PROSEGUENDO SULLA PONTINA, STA IN CODA TRA PORTO BADINO E TERRACINA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    PIU’ A SUD, SULLA VIA FLACCA SI STA IN FILA TRA GAETA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, FINO AL 23 AGOSTO, IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. I TRENI IN QUESTO TRATTO SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4. IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO RESTA REGOLARE.
    DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBLITA’ PER OGGI E’ TUTTO
    VI RINGRAZIAMO PER L’ASCOLTO E VI AUGURIAMO BUONA SERATA
    CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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