Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE. NON SI REGISTRANO AL MOMENTO CRITICITA’
PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI SEGNALANO, INFATTI, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NEI DUE SENSI, CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUENDO SULLA PONTINA, STA IN CODA TRA PORTO BADINO E TERRACINA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PIU’ A SUD, SULLA VIA FLACCA SI STA IN FILA TRA GAETA E FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, FINO AL 23 AGOSTO, IL SERVIZIO È INTERROTTO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI EUR FERMI. I TRENI IN QUESTO TRATTO SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS MB4. IL SERVIZIO TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E REBIBBIA/IONIO RESTA REGOLARE.
DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBLITA’ PER OGGI E’ TUTTO
VI RINGRAZIAMO PER L’ASCOLTO E VI AUGURIAMO BUONA SERATA
CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral