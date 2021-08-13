Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2021 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2021 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA NOMENTANA A TOR LUPARA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA SULLA VIA DEI LAGHI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI MARINO DIREZIONE MARINO
RALLENTAMENTI IN VIA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE TRA LA STATALE APPIA E VIA DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A VALMONTONE SI RALLENTA IN VIA CASILINA, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA GENNAZZANO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA ARDEATINA AD ARDEA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE CAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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