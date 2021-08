Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2021 ORE 16:20 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

SULL’A1 ROMANAPOLI PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FIAMME E FUMO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO A CAUSA DI INCENDIO DIVAMPATO NELLO SPARTITRAFFICO

SEMORE SULLA ROMA NAPOLI CODE TRA FERENTINO E ANAGNI DIREZIONE ROMA A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SU SEDE STRADALE PRESTARE ATTENZIONE

RIMANE CHIUSA LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VILLA SPADA A CAUSA DI UN PRECENDETE DANNEGGIAMENTO DEL PONTE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DA PARTE DI UN VEICOLO. TRAFFICO DEVIATO SULLE LATERALI DEL CAVALCAVIA. INEVITABILI LE CODE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLAT E MEZZO SULAL RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE ORE 22 DI OGGI .

DIVIETO ATTIVO ANCHE DOMANI SABATO 14 AGOSTO IN FASCIA 8-22 E DOMENICA 15 AGOSTO IN FASCIA 7-22

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA PESCARA IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA TIVOLI E MARCELLINA A CAUSA DI UN VASTO INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI NELLA GIORNATA DI IERI, IN CORSO INTERVENTO DIE VIGILI DEL FUOCO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA TIVOLI E GUIDONIA

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral