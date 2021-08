Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2021 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2021 ORE 17:20 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E SPIANCETO DIREZIONE POMEZIA, RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE PER IDFFICOLOTA’ D’IMMISSIONE SULLA PONTINA IN DIREIZOEN POMEZIA

MENTRE SULL’A1 ROMA NAPOLI IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ BLOCCATO TRA CASSINO E CAIANELLO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTO ELISOCCORSO A SEGUITO DI INCIDENTE. AL MOMENTO 8 KM DI CODA A PARTIRE DA CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI , USCITA OBBLIGATORIA CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI

SU VI ALITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

IN VIGORE L’ORARIO LUNGO DEL FINE SETTIMANA PER I SERVIZI DELLE METROPOLITANE A/B-B1 E C. LE ULTIME CORSE PARTIRANNO ALL’01.30.

TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA PESCARA IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA TIVOLI E MARCELLINA A CAUSA DI UN VASTO INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI NELLA GIORNATA DI IERI, IN CORSO INTERVENTO DIE VIGILI DEL FUOCO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA TIVOLI E GUIDONIA

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral