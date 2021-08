Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2021 ORE 18:20 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E SPIANCETO DIREZIONE POMEZIA, RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA, RIPECUSSIONI ANCHE CON INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA IN DIREZIONE ROMA

MENTRE SULL’A1 ROMA NAPOLI IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ BLOCCATO TRA CASSINO E CAIANELLO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTO ELISOCCORSO A SEGUITO DI INCIDENTE. AL MOMENTO 8 KM DI CODA A PARTIRE DA CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI , USCITA OBBLIGATORIA CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI

SULL’A12 ROMA CIVITACCHIA CODA DI 1 KM ALTEZZA SVINCOLO SANTA SEVERA –SANTA MARINELLA IN DIREZIOEN CIVITAVECCHIA A CAUSA DI INCENDIO

SULLA REGIONALE FLACCA NEI PRESSI DI GAETA TRA VIA SANT’AGOSTINO E VIA FONTANIA ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO

TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE E’ AL MOMENTO RALLENTATA PER UN GUASTO AD UN TRENO, RITARDI FINO A 40 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA PESCARA IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA TIVOLI E MARCELLINA A CAUSA DI UN VASTO INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITA’ DEI BINARI NELLA GIORNATA DI IERI, IN CORSO INTERVENTO DIE VIGILI DEL FUOCO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA TIVOLI E GUIDONIA

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

