Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2021 ore 19:45

SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E SPIANCETO DIREZIONE POMEZIA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SPINACETO , RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA,

A SEGUIRE A TERRACINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA PORTO BADINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMANE CHIUSA LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VILLA SPADA A CAUSA DI UN PRECENDETE DANNEGGIAMENTO DEL PONTE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DA PARTE DI UN VEICOLO. TRAFFICO DEVIATO SULLE LATERALI DEL CAVALCAVIA. INEVITABILI LE CODE NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA NAPOLI, RIAPERTO IL TRATTO AUTOSTRADALE TRA CASSINO E CAIANELLO NELLE DUE DIREZIONI A SEGUITO DI CHIUSURA PER INTERVENTO ELISOCCORSO A CAUSA DI INCIDENTE,CODE IN DIMINUZIONE IN RIPRESA DIREZIONE NAPOLI

PERMANGONO DISAGI SULLA REGIONALE FLACCA NEI PRESSI DI GAETA TRA VIA SANT’AGOSTINO E VIA FONTANIA DOVE E’ ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO A CAUSA DELLA PRESENZA SU STRADA DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO , INEVITABILI LE CODE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA LITORANEA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MARINA DI ARDEA E LAVINIO NE DUE SENSI DI MARCIA ANCHE A SEGUITO DI INCIDENTE

A FORMIA CODE EPR TRAFFICO INTENSO SU VIA APPIA TRA LOCALITA’ MOLA DI GAETA E SCAURI NEI DUE SENSI DI MARCIA

