Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2022 ore 17:30
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VIABILITÀ DELL’ 12 AGOSTO 2022 ORE 17.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO DISAGI SULLA ROMA FIUMICINO. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTE GALERIA IN DIREZIONE FIUMICINO. AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE
E SULLO STESSO RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA
PER TRAFFICO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
ORA TRASPORTO PUBBLICO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
SULLA FERROVIA METROMARE NELLE GIORNATE DAL 22 AL 26 AGOSTO E DAL 29 FINO AL 2 SETTEMBRE, SONO ATTIVI I LAVORI DIURNI. IL SERVIZIO RESTA QUINDI REGOLARE SULL’INTERA TRATTA
DAL 5 SETTEMBRE I LAVORI RIPRENDERANNO IN FASCIA NOTTURNA NELLA TRATTA COLOMBO ACILIA
LE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE SUI SOCIAL E SU TELEGRAM AL CANALE DEDICATO ALLE FERROVIE ROMA LIDO E ROMA VITERBO
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral