Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SEGNALANO CODE TRA CASILINA E APPIA;
SI STA IN FILA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI
SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
MENTRE PIU’ A SUD, SULLA PONTINA CODE NEL TRATTO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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