Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI

SULLA A12 ROMA TARQUINIA SI SEGNALA FUMO CAUSA INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL KM 55, IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA. PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SEGNALANO CODE TRA CASILINA E APPIA;

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E VIA DEL MARE;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE VERSO IL CENTRO, MA SULLA SALARIA SI REGISTRANO CODE TRA AEROPORTO URBE E TANGENZIALE EST

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI

SULLA VIA DEL MARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA NETTUNENSE SI SEGNALANO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,

INFINE, SEMPRE SULLA NETTUNENSE MA PIU’ A SUD, SI STA IN FILA IN PROSSIMITA’ DI CAMPO DI CARNE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

