Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 08:45

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL RACCORDO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE PROSEGUONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA;

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E VIA DEL MARE;

SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO, SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE;

SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI

INFINE, CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA DOVE SI E’ SVILUPPATO UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL KM 55, IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA. PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE

