Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL RACCORDO, IN DIREZIONE ESTERNA
PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, PIU’ AVANTI SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA;
CI SPOSTIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SI STA IN FILA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO; MENTRE IN SENSO OPPOSTO, SI SEGNALANO CODE TRA TOR CERVARA E RACCORDO;
SULLA FLAMINIA ANCORA INCOLONNAMENTI, IN DIREZIONE CENTRO, TRA RACCORDO E VIA DUE PONTI
MENTRE SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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