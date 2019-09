Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOGLIATTI, IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE CAUSA INCIDENTE CODE A VIA DI CASTEL PORZIANO, ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO MARIANI IN DIREZIONE OSTIA

PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E ANAGNINA;

SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN FILA TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO

INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO;

RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PIU’ A SUD, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral