Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA RACCORDO E TOGLIATTI, IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE CAUSA INCIDENTE CODE A VIA DI CASTEL PORZIANO, ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO MARIANI IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO ALLA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E ANAGNINA;
SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN FILA TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO;
RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PIU’ A SUD, RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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