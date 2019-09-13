Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DI TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI STA IN FILA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE RACCORDO;
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE VERSO IL CENTRO, SULLA SALARIA PERMANGONO CODE TRA AEROPORTO URBE E TANGENZIALE EST
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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