Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE; SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA SAN PAOLO – CASTRO PRETORIO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA;
SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE LAURENTINA – SAN PAOLO E CASTRO PRETORIO – REBIBBIA – IONIO;
RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA;
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SEMPRE NEI DUE SENSI; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA;
SI STA IN FILA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE PERMANGONO CODE TRA AEROPORTO URBE E TANGENZIALE EST
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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