Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 11:30

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE; SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA SAN PAOLO – CASTRO PRETORIO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA;

SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE LAURENTINA – SAN PAOLO E CASTRO PRETORIO – REBIBBIA – IONIO;

RIGUARDO AL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA;

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SEMPRE NEI DUE SENSI; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA;

SI STA IN FILA ANCHE SULLA SALARIA, DOVE PERMANGONO CODE TRA AEROPORTO URBE E TANGENZIALE EST

