Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE DI TRAFFICO REGOLARE SULLE RINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA;
SULLA CASILINA PROSEGUONO LE CODE TRA VIA DI FONTANA CANDIDA E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI STA IN FILA ANCHE SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, SULLA SALARIA PROSEGUONO LE CODE TRA AEROPORTO DELL’URBE E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE;
SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO NELLA TRATTA SAN PAOLO – CASTRO PRETORIO; ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA;
SERVIZIO REGOLARE NELLE TRATTE LAURENTINA – SAN PAOLO E CASTRO PRETORIO – REBIBBIA – IONIO;
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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