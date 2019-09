Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMPINO

MENTRE SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE E’ANCORA CHIUSA PER FRANA LA VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTELVERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO PER LUNGHEZZINA,VIA DI LUNGHEZZA VIA DEL CASALONE LARGO ROTELLO,VIA DI MASSA SAN GIULIANO E RIENTRO SU VIA POLENSE

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 16 SETTEMBRE UNO SCIOPERO DI 24 ORE DI ROMA TPL DALLE 8.30 ALLE 17.00 E DALLE 20 FINO A FINE SERVIZIO

A RISCHIO CIRCA 100 LINEE PERIFERICHE

IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGOLARMENTE NELLA LA RETE GESTITA DA ATAC

