Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E NODO A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E S.MARIA DELLE MOLE DIREZIONE CIAMPINO
SU VIA CASSIA INVECE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI
MENTRE SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO A VITINIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA TRAFFICO RALLENTATO CAUSA LAVORI ALTEZZA VIA FOSSATO AURELIO LOC. PONTEODIOSO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
RICORDIAMO CHE FINO A QUESTA SERA SAR’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA PITTALUGA, IN FASCIA ORARIA 21-6
USCITE ALTERNATIVE FIORENTINI-MONTI TIBURTINI E PORTONACCIO
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B E C. FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE, SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA, DALLE 21 FINO A FINE SERVIZIO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO, RESTERÀ REGOLARE.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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