Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E APPIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A MAGLIANA DIREZIONE CENTRO
CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
ANCHE SU VIA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PALESTRINA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO A VITINIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA TRAFFICO RALLENTATO CAUSA LAVORI ALTEZZA VIA FOSSATO AURELIO LOC. PONTEODIOSO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
RICORDIAMO CHE FINO A QUESTA SERA SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA PITTALUGA, IN FASCIA ORARIA 21-6
USCITE ALTERNATIVE FIORENTINI-MONTI TIBURTINI E PORTONACCIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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