Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
ANCHE SU VIA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PALESTRINA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO A VITINIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA TRAFFICO RALLENTATO CAUSA LAVORI ALTEZZA VIA FOSSATO AURELIO LOC. PONTEODIOSO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
RICORDIAMO CHE E’ANCORA CHIUSA PER FRANA LA VIA POLENSE TRA CORCOLLE E CASTELVERDE. TRAFFICO E LINEE BUS 508 E C9 DEVIANO PER LUNGHEZZINA,VIA DI LUNGHEZZA VIA DEL CASALONE LARGO ROTELLO,VIA DI MASSA SAN GIULIANO E RIENTRO SU VIA POLENSE
MENTRE FINO A QUESTA SERA SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA PITTALUGA, IN FASCIA ORARIA 21-6
USCITE ALTERNATIVE FIORENTINI-MONTI TIBURTINI E PORTONACCIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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