Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE CENTRO
MENTRE PER INCIDENTE CODE IN AUMENTO SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI
ANCHE SU VIA PRENESTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PALESTRINA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA COLOMBO PERMANGONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA STRADA PROVINCIALE LEUCIANA TRAFFICO RALLENTATO CAUSA LAVORI ALTEZZA VIA FOSSATO AURELIO LOC. PONTEODIOSO NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO.
RICORDIAMO CHE FINO A QUESTA SERA SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA PITTALUGA, IN FASCIA ORARIA 21-6
USCITE ALTERNATIVE FIORENTINI-MONTI TIBURTINI E PORTONACCIO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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