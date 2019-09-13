Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI DIREZIONE RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO
MENTRE ANCORA PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
ANCHE SU VIA PRENESTINA PER INCIDENTE TROVIAMO CODE ALTEZZA PALESTRINA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE SU VIA APPIA DOMITIANA TRA VIA SERRE E VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA DIREZONE GAETA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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