Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 13 SETTEMBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA BOCCEA E TRIONFALE E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA

MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE ALTEZZA APPIA PROVOCA CODE CODE TRA LA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI DIREZIONE RACCORDO

SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO

MENTRE ANCORA PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI

SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

ANCHE SU VIA PRENESTINA PER INCIDENTE TROVIAMO CODE ALTEZZA PALESTRINA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA SANTA MARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE SU VIA APPIA DOMITIANA TRA VIA SERRE E VIA OLIVASTRO SPAVENTOLA DIREZONE GAETA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral