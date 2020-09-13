Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2020 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ PEDONALE PER L ‘INTERA GIORNATA E LE LINEE BUS 51,75,85,87 E 118 DEVIERANNO SU PERCORSI ALTERNATIVI.
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA TERMINI CENTOCELLE è INTERROTTA A MARANELLA/CASILINA PER LAVORI URGENTE ALLA RETE IDRICA LE LINNE BUS 105 E 409 DEVIANOS U PERCORSI ALTERNATIVI MNETRE LE LINEE BUS 409 E N409 SONO LIMITATE
AD ACILIA, PER LAVORI TRA VIA GIOJA E VIA MENZIO, LE LINEE 016 E 016F, SONO NUOVAMENTE DEVIATE: PERCORRONO VIA GIOJA, VIA GIAN FILIPPO USELLINI, VIA ACILIA.
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral