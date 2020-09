Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A24 ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IN GALLERIA SU CORSIA DI MARCIA

SU VIA PONTINA CODE TRA RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZI

MENTRE SI RALLENTA SU VIA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

SU VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA FLACCA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA IN DIREZIONE DI GAETA

TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA TERMINI CENTOCELLE E’ ANCORA SOSPESA PER LAVORI URGENTI IN PIAZZA DELLA MARRANELLA/VIA CASILINA LE LINEE BUS 105 E 409 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

DA DOMANI 14 SETTEMBRE A SAN BASILIO ARRIVA LA NUOVA LINEA DI BUS CIRCOLARE 424, CHE COLLEGHERÀ IL QUARTIERE ALLE STAZIONI METRO B DI REBIBBIA E PONTE MAMMOLO

LA LINEA 404, INVECE, SARÀ MODIFICATA NEL PERCORSO PER OTTIMIZZARE IL COLLEGAMENTO TRA SAN BASILIO, CASAL MONASTERO E LA FERMATA DELLA METRO B DI REBIBBIA.

RIMANIAMO IN TEMA DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO CON LA PARTENZA DOMANI DELLE LINEE S,A SUPPORTO DI METRO E SCUOLE AL FINE DI AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral