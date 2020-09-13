Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2020 ORE 13:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INCOLONNAMENTI SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI LADISPOLI
SU VIA LITORANEA SI STA IN CODA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI LAGHI TRA VIA ROMANA E VIA SPINABELLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA L’AEROPORTO E VIA PORTUENSE IN DIREZIONE DI OSTIA
TRASPORTO FERROVIARIO
IL TRAFFICO E’ SOSPESO SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSO DELLA LINEA FERROVIARIA A FLACIANO,. DIVERSI I TRENI COINVOLTI IN PARTENZA E IN ARRIVO A TERMINI
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI
LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA ROMA TERMINI CENTOCELLE E’ ANCORA SOSPESA PER LAVORI URGENTI IN PIAZZA DELLA MARRANELLA/VIA CASILINA LE LINEE BUS 105 E 409 DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CHIAMA IL NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral