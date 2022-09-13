Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 07:30

di - 13 Settembre 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2022 ORE 07:20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON MARTEDì 13 SETTEMBRE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    IN APERTURA RICORDIAMO CHE è ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6
    PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS
    SULLA PROSEGUONO ANCORA I DISAGI
    CON INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    CANTIERI CHE SARANNO RIMOSSI ANTICIPATAMENTE IL 23 SETTEMBRE
    SEMPRE CANTIERI
    CON LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
    PER I PENDOLARI CHE PROCEDONO SULLA PONTINA
    IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    SULLO STESSO RACCORDO
    SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA
    TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA
    CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
    SEMPRE IN DIREZIONE ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI

    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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