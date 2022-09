Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 MARCO CILUFFO

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE

IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LAURENTINA

MENTR EIN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI

TRA AURELIA E LO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA ALLACCIO CON LA ROMA TERAMO

RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI

IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE

NEL DETTAGLIO

SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI

DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA

SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE

CASSIA TRAFFICO RALLENTATO

TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE

VERSO IL CENTRO

SEMPRE VERSO IL CENTRO

INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO

SULLA CASSIA VEIENTANA

TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO

DISAGI SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE

CON RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE

SULLA VIA NOMENTANA TUTTO VERSO IL RACCORDO

SPOSTIAMOCI A ROMA SUD

TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI

FRASCATI E GROTTAFERRATA E VELLETRI

SULLA VIA APPIA CODE PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO

DALLO SVINCOLO CON VIA DEI LAGHI

DISAGI PER I PENDOLARI CHE SI TROVANO SULL AVI APONTINA

LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO

A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

INFINE NON CAMBIA LA VIABILITA’

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DELLA ROMA TERAMO

PERMANGONO INCOLONNAMENTI

A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE

VERSO IL CENTRO

DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE DELL ATTENZIONE

E PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA

