Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2022 ore 15:30

di - 13 Settembre 2022 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2022 ORE 09:20 MARCO CILUFFO
    BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO ANULARE
    IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E LAURENTINA
    MENTR EIN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI
    TRA AURELIA E LO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO E PIU AVANTI ALTRE CODE ALTEZZA ALLACCIO CON LA ROMA TERAMO
    RIMANE INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI
    IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE
    NEL DETTAGLIO
    SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI
    DA CASAL LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA
    SULLO STESSO TRATTO UN INCIDENTE COMPLICA LA SITUAZIONE
    CASSIA TRAFFICO RALLENTATO
    TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
    VERSO IL CENTRO

    SEMPRE VERSO IL CENTRO
    INCOLONNAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO
    SULLA CASSIA VEIENTANA
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO
    DISAGI SUL QUADRANTE DI COLLEVERDE
    CON RALLENTAMENTI SULLA PALOMBARESE
    SULLA VIA NOMENTANA TUTTO VERSO IL RACCORDO
    SPOSTIAMOCI A ROMA SUD
    TRAFFICATI I CENTRI ABITATI DI
    FRASCATI E GROTTAFERRATA E VELLETRI
    SULLA VIA APPIA CODE PER CHI PROCEDE VERSO IL RACCORDO
    DALLO SVINCOLO CON VIA DEI LAGHI
    DISAGI PER I PENDOLARI CHE SI TROVANO SULL AVI APONTINA
    LUNGHE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO
    A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    INFINE NON CAMBIA LA VIABILITA’
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DELLA ROMA TERAMO
    PERMANGONO INCOLONNAMENTI
    A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE
    VERSO IL CENTRO
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE DELL ATTENZIONE
    E PRESTARE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA
    Servizio fornito da Astral

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