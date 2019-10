Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE

OGGI SI SVOLGE LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”, UN GRANDE EVENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA MOBILITÀ. IL TRACCIATO PRINCIPALE, RIDOTTO DA 120 A 65 CHILOMETRI, VA DALL’AREA DEL COLOSSEO AI CASTELLI ROMANI, INTERESSANDO, TRA LE ALTRE, VIA ARDEATINA, VIA DI FIORANELLO, VIA APPIA E LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA COLOMBO FINO A PIAZZA DEI NAVIGATORI. IMPORTANTI LIMITAZIONI SONO PREVISTE ANCHE NEL TERRITORIO DI CIAMPINO. FINO ALLE 13:30 CIRCA, RESTERANNO DUNQUE CHIUSE AL TRAFFICO LE STRADE COINVOLTE NEL PERCORSO.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE NUMEROSE LINEE BUS. TUTTI I DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

SEMPRE NELL’AMBITO DEGLI EVENTI, OGGI AD OSTIA SI CORRE LA “13 KM DEL MARE”, CON PARTENZA E ARRIVO A PIAZZALE AMERIGO VESPUCCI. FINO ALLE 13:00 SARANNO PERTANTO CHIUSE AL TRANSITO LA VIA LITORANEA TRA PIAZZALE AMERIGO VESPUCCI E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO, E LA COMPLANARE DELLA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA, TRA PIAZZALE COLOMBO E VIALE DI CASTEL PORZIANO.

DEVIAZIONI DI PERCORSO COINVOLGERANNO LE LINEE 06, 014 E 070 CHE TRANSITERANNO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO.

INFINE, OGGI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA SARÀ ATTIVA DALLE 10:00 ALLE 14:00 E DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO RIPRENDERÀ ANCHE DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral