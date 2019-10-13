Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA.
DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO CHE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”, UN GRANDE EVENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA MOBILITÀ. IL TRACCIATO PRINCIPALE, RIDOTTO DA 120 A 65 CHILOMETRI, VA DALL’AREA DEL COLOSSEO AI CASTELLI ROMANI, INTERESSANDO, TRA LE ALTRE, VIA ARDEATINA, VIA DI FIORANELLO, VIA APPIA E LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA COLOMBO FINO A PIAZZA DEI NAVIGATORI. IMPORTANTI LIMITAZIONI SONO PREVISTE ANCHE NEL COMUNE DI CIAMPINO. FINO ALLE 13:30 CIRCA, RESTERANNO DUNQUE CHIUSE AL TRAFFICO LE STRADE COINVOLTE NEL PERCORSO.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE NUMEROSE LINEE BUS. PER MAGGIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
SEMPRE NELL’AMBITO DEGLI EVENTI, OGGI AD OSTIA SI CORRE LA “13 KM DEL MARE”, CON PARTENZA ALLE ORE 9:30 DA PIAZZALE AMERIGO VESPUCCI. FINO ALLE 13:00 SARANNO PERTANTO CHIUSE AL TRANSITO LA VIA LITORANEA TRA PIAZZALE VESPUCCI E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO, E LA COMPLANARE DELLA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA, TRA PIAZZALE COLOMBO E VIALE DI CASTEL PORZIANO.
DEVIAZIONI DI PERCORSO COINVOLGERANNO LE LINEE BUS 06, 014 E 070 CHE TRANSITERANNO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO.
INFINE, RICORDIAMO CHE OGGI È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA SARÀ ATTIVA DALLE 10:00 ALLE 14:00 E DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO RIPRENDERÀ POI DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI LUNEDÌ 14 OTTOBRE. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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