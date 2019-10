Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA.

PASSIAMO ALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA LAURENTINA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. NEL SENSO OPPOSTO LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO.

DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE

RICORDIAMO CHE È IN CORSO L’VIII EDIZIONE DELLA “GRANFONDO CAMPAGNOLO” SU UN TRACCIATO DI 65 KM COMPETITIVO. I CICLISTI, PARTENDO DA VIA DEI FORI IMPERIALI, PERCORRERANNO IL CENTRO DI ROMA PER ARRIVARE AI CASTELLI ROMANI. FINO ALLE 13:30 CIRCA, RESTERANNO DUNQUE CHIUSE AL TRAFFICO LE STRADE COINVOLTE NEL PERCORSO, TRA LE ALTRE VIA ARDEATINA, VIA DI FIORANELLO, VIA APPIA E LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA COLOMBO FINO A PIAZZA DEI NAVIGATORI. IMPORTANTI LIMITAZIONI SONO PREVISTE ANCHE NEL COMUNE DI CIAMPINO.

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE DIVERSE LINEE BUS. PER MAGGIORI DETTAGLI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

ANCORA EVENTI, AD OSTIA È INIZIATA LA “13 KM DEL MARE”. FINO ALLE 13:00 SARANNO PERTANTO CHIUSE AL TRANSITO LA VIA LITORANEA TRA PIAZZALE VESPUCCI E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO, E LA COMPLANARE DELLA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA, TRA PIAZZALE COLOMBO E VIALE DI CASTEL PORZIANO.

DEVIAZIONI DI PERCORSO COINVOLGERANNO LE LINEE BUS 06, 014 E 070 CHE TRANSITERANNO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO.

INFINE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 14 È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA RIPRENDERÀ POI DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO PROSEGUIRÀ ANCHE LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

