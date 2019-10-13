Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA.
DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. IN DIREZIONE LATINA, LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO.
DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO CHE È IN CORSO L’VIII EDIZIONE DELLA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”. GIÀ RIPRISTINATA LA REGOLARE VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE DI CIAMPINO, MENTRE PERMANE LA CHIUSURA DELLE VIE DEL CENTRO DI ROMA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TEMPORANEAMENTE DEVIATE O LIMITATE DIVERSE LINEE BUS. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
PASSIAMO AD OSTIA, IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA DENOMINATA “LA 13 KM DEL MARE”, FINO ALLE 13:00 SARANNO CHIUSE AL TRANSITO LA VIA LITORANEA TRA PIAZZALE VESPUCCI E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO, E LA COMPLANARE DELLA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA, TRA PIAZZALE COLOMBO E VIALE DI CASTEL PORZIANO. DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS 06, 014 E 070 CHE TRANSITANO SULLA CORSIA CENTRALE DELLA COLOMBO.
INFINE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 14 È IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA RIPRENDERÀ POI DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO PROSEGUIRÀ ANCHE LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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