Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 12:30

INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA; IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E PONTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, CI SONO CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA. VERSO LATINA, INVECE, PER TRAFFICO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO FINO A CASTEL ROMANO.

STA PER VOLGERE AL TERMINE L’VIII EDIZIONE DELLA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”. GIÀ RIPRISTINATA LA REGOLARE VIABILITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE DI CIAMPINO, PERMANE LA CHIUSURA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO DI ROMA. DEVIATE O LIMITATE DIVERSE LINEE BUS. IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SUL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

PASSIAMO AD OSTIA, IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA DENOMINATA “LA 13 KM DEL MARE”, FINO ALLE 13:00 RESTERANNO CHIUSE AL TRANSITO LA VIA LITORANEA TRA PIAZZALE VESPUCCI E VIA DEL LIDO DI CASTEL PORZIANO, E LA COMPLANARE DELLA COLOMBO IN DIREZIONE DI ROMA, TRA PIAZZALE COLOMBO E VIALE DI CASTEL PORZIANO. DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS 06, 014 E 070.

INFINE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 14 PROSEGUIRÀ LO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA RIPRENDERÀ POI DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SI PROTRARRÀ ANCHE LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

