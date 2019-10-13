Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO
IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.
ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA: IN DIREZIONE LATINA IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A CASTEL ROMANO; IN DIREZIONE ROMA, INVECE, SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO
RIPERCUSSIONI IN VIA DI TRIGORIA, DOVE ABBIAMO CODE A PARTIRE DA SELCETTA.
RESTANDO IN ZONA, CODE PER INCIDENTE IN VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PASSIAMO ALLA COLOMBO, INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE VITERBO.
INFINE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 14 PROSEGUIRÀ LO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA RIPRENDERÀ POI DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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