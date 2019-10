Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO

IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA.

ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA: IN DIREZIONE LATINA IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO A CASTEL ROMANO; IN DIREZIONE ROMA, INVECE, SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO

RIPERCUSSIONI IN VIA DI TRIGORIA, DOVE ABBIAMO CODE A PARTIRE DA SELCETTA.

RESTANDO IN ZONA, CODE PER INCIDENTE IN VIA DI PRATICA TRA VILLAGGIO AZZURRO E VIA DI CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO ALLA COLOMBO, INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DE’ CEVERI IN DIREZIONE VITERBO.

INFINE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 14 PROSEGUIRÀ LO SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI; LA PROTESTA RIPRENDERÀ POI DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE LUNEDÌ 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

