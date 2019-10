Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI

APPENA RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD AL KM 579 IN DIREZIONE ROMA. IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE.

SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CODE DA CASTEL DI DECIMA PER TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL ROMANO.

PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN PROVINCIA DI RIETI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LEONESSA SULLE REGIONALI DI MORRO E DI LEONESSA PER IL GRANDE AFFLUSSO DI PERSONE ALLA 30^A SAGRA DELLA PATATA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, E’ INTENSIFICATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE C VERSO I CIMITERI CITTADINI DURANTE QUESTO FINE SETTIMANA. PER PERMETTERE UN ADEGUATO AFFLUSSO E DEFLUSSO IN VIASTA DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEI DEFUNTI, LA LINEA C SARA’ INTENSIFICATA ANCHE NEI FINE SETTIMANA DEL 12-13 E 19-20 OTTOBRE E POI, ANCHE, DA MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE A DOMENICA 3 NOVEMBRE.

INFINE, OGGI SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI.

LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

