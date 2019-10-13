Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL ROMANO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI.
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PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ARICCIA E FRATTOCCHIE VERSO ROMA
IN PROVINCIA DI ROMA INCOLONNAMENTI SULLA BRACCIANESE IN INGRESSO A MANZIANA. IN PROGRAMMA LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA CASTAGNA E IL PASSAGGIO DEL TRENO STORICO A VAPORE ROMA TIBURTINA – MANZIANA CANALE MONTERANO.
IN PROVINCIA DI RIETI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LEONESSA SULLE REGIONALI DI MORRO E DI LEONESSA PER IL GRANDE AFFLUSSO DI PERSONE ALLA 30^A SAGRA DELLA PATATA.
E’ INTENSIFICATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLE LINEE C DELLA CAPITALE VERSO I CIMITERI CITTADINI DURANTE QUESTO FINE SETTIMANA. PER PERMETTERE UN ADEGUATO AFFLUSSO E DEFLUSSO IN VIASTA DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEI DEFUNTI, LA LINEA C SARA’ INTENSIFICATA ANCHE NEI PROSSIMI FINE SETTIMANA, E DA MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE A DOMENICA 3 NOVEMBRE.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, OGGI SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI.
LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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