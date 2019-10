Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 17:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI

INCOLONNAMENTI SULL’A24 ROMA TERAMO DAL NODO A1 ROMA NAPOLI E LA BARRIERA DI ROMA EST. RICORDIAMO CHE, OGGI C’E’ SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI.

LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I DISAGI RIMARRANNO SEMPRE ATTIVI I VARCHI DOTATI DI CASSA AUTOMATICA E QUELLI TELEPASS.

A ROMA, CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI DELL’A1 ROMA NAPOLI, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORVERGATA.

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA TUSCOLANA E ARDEATINA, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DA PORTONACCIO VERSO LA TANGENZIALE EST.

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL ROMANO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. .

PER EFFETTO RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ROMANO E PRATICA DI MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INCIDENTE SU VIA DELL’ACQUA VERGINE A ROMA COLLATINA. TRATTO CHIUSO PER INTERVENTO DEI SOCCORSI, CODE TRA VIA COLLE DELLA VALENTINA A VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN PROVINCIA DI ROMA INCOLONNAMENTI SULLA BRACCIANESE IN INGRESSO A MANZIANA. IN PROGRAMMA LA TRADIZIONALE SAGRA DELLA CASTAGNA E IL PASSAGGIO DEL TRENO STORICO A VAPORE ROMA TIBURTINA – MANZIANA CANALE MONTERANO.

IN PROVINCIA DI VITERBO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA TRA LOCALITA’ FORCONE E SUTRI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN PROVINCIA DI RIETI TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO A LEONESSA SULLE REGIONALI DI MORRO E DI LEONESSA PER IL GRANDE AFFLUSSO DI PERSONE ALLA 30^A SAGRA DELLA PATATA.

