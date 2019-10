Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA REGIONE

SULL’A1 ROMA NAPOLI VERSO ROMA TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO.

A ROMA CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORVERGATA.

INCOLONNAMENTI SULL’A24 ROMA TERAMO SEMPRE VERSO ROMA TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA PER LAVORI, PROSEGUENDO LUNGHE CODE TRA IL NODO A1 ROMA NAPOLI E LA BARRIERA DI ROMA EST. INFINE ANCHE INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TORCERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST.

CODE ANCHE SULLA ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA SEMPRE VERSO LA CAPITALE

A ROMA,

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E ARDEATINA,

CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL ROMANO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. .

PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE E VIA DI TRIGORIA.

TRAFFICO DI RIENTRO VERSO ROMA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE REGIONALI:

IN PARTICOLARE

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA VETRALLA E SUTRI E PROSEGUENDO TRA SETTEVENE E IL RACCORDO ANULARE.

RESTANDO IN ZONA CODE A TRATTI SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO ALLA GIUSTINIANA

INFINE, INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA SALARIA VERSO ROMA A SAN GIOVANNI REATINO E TRA OSTERIA NUOVA E PASSO CORESE.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral