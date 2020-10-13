Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 09:15

di - 13 Ottobre 2020 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2020 ORE 09:05 MARCO CILUFFO
    BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON LA PONTINA IN LOCALITA BORGO PIAVE,
    PER LAVORI A CURA DI ANAS DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
    SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
    IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    PRESTARE ATTENZIONE
    SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO,
    IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO
    SI STA IN CODA
    SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
    STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
    TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ALL’APERTO
    DA MARCO CILUFFO LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, GRAZIE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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