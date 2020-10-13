Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2020 ORE 09:05 MARCO CILUFFO
BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA IN LOCALITA BORGO PIAVE,
PER LAVORI A CURA DI ANAS DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PRESTARE ATTENZIONE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO,
IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA USCITA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA VIA DEI FIORENTINI E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO
SI STA IN CODA
SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E TOMBA DI NERONE
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ALL’APERTO
DA MARCO CILUFFO LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, GRAZIE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral