Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 19:45

QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO LATINA.

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI D MARCIA.

TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA FL6 ROMA CASSINO PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA ROMA TERMINI E COLLE MATTIA,

TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO ELETTRICO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, RIMANE CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO; IN ALTERNATIVA POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO

