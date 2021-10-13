Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 19:15
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VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2021 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI
ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TRIONFALE E CASTEL GIUBILEO. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
IN ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO.
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO.
IN DIREZIONE DI OSTIA CI SONO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
ANDIAMO NEL FRUSINATE, PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI CEPRANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral