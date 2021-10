Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 13 OTTOBRE 2021 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, MENTRE IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: DALLA SERATA DI OGGI 13 OTTOBRE E PER LE SUCCESSIVE 24-36H SI PREVEDONO SU TUTTO IL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA.

INFINE, LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO:

RICORDIAMO CHE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGA L’ORARIO POMERIDIANO DALLE 13.00 SINO ALLE 19.00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ;

MENTRE PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA SU VIA FLAMINIA, LA LINEA S03 BELLE ARTI È DEVIATA SU PERCORSI ALTERNATIVI.

INOLTRE, VI ANTICIPIAMO CHE, PER IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI DI ROMA, LE LINEE S SARANNO SOSPESE NELLE GIORNATE DEL 16, 18 E 19 OTTOBRE. IL SERVIZIO RIPRENDERÀ REGOLARMENTE MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E CANALI SOCIAL.

