Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 13 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEI LAGHI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
PERCORRENDO VIA SALARIA RALLENTAMENTI TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA AURELIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA
INFINE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
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